Esclarecieron un millonario robo en La Rubita y recuperaron gran parte de los objetos robados

Tras tareas investigativas, relevamiento de cámaras y entrevistas a vecinos, efectivos de Delitos Contra la Propiedad localizaron al presunto autor de un robo ocurrido en el barrio La Rubita. Durante el procedimiento recuperaron numerosos objetos denunciados como sustraídos y concretaron la detención del sospechoso.

Efectivos del Departamento Investigaciones Complejas, a través de la División Delitos Contra la Propiedad, lograron esclarecer un importante robo ocurrido en una vivienda del barrio La Rubita de Resistencia, recuperando una gran cantidad de bienes sustraídos y deteniendo al principal sospechoso.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que, al regresar a su domicilio luego de permanecer varias horas ausente, descubrió que desconocidos habían ingresado tras forzar un acceso y se habían llevado dinero en efectivo, joyas, electrodomésticos, prendas de vestir, accesorios policiales y otros objetos de valor.

A partir de entrevistas con vecinos y el análisis de registros fílmicos de la zona, los efectivos reunieron información que señalaba a un hombre que estaría ofreciendo a la venta diversos elementos vinculados al hecho. Con esos datos, se intensificaron las tareas de campo hasta localizar el domicilio donde podría encontrarse.

Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos por una joven que autorizó el ingreso a la vivienda. Durante la inspección, los efectivos encontraron al sospechoso oculto debajo de una cama y procedieron a su demora.

Además, en el inmueble observaron varios objetos que coincidían con los denunciados como robados. Con intervención de la Fiscalía en turno, se realizó el correspondiente allanamiento y se secuestraron numerosos elementos de interés para la causa, entre ellos joyas, electrodomésticos, prendas, accesorios y otros bienes que serán reconocidos por la damnificada.

El presunto autor fue notificado de su aprehensión y quedó a disposición de la Justicia. Paralelamente, se dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar y de Género ante la denuncia de amenazas formulada por la pareja del detenido.

La investigación continúa con el objetivo de recuperar la totalidad de los bienes sustraídos y determinar si existieron otras personas involucradas en el hecho.