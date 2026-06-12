Germán Oestmann presentó la Escuela de Práctica Jurídica como una herramienta de inserción laboral

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) presentó oficialmente la Escuela de Práctica Jurídica, un espacio de formación destinado a estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía y jóvenes profesionales, con el objetivo de fortalecer las habilidades prácticas necesarias para el ejercicio del Derecho y facilitar una mejor inserción en el mercado laboral.

La propuesta, creada en el año 2024 desde el área de Rectorado, surge como una respuesta institucional a la necesidad de complementar la formación académica con experiencias reales vinculadas al ejercicio profesional, promoviendo además valores fundamentales como la ética, el compromiso social y el acceso a la justicia.

El rector de la UNCAUS, Germán Oestmann, destacó la importancia de esta iniciativa y señaló que la Escuela de Práctica Jurídica representa una articulación entre la universidad y los graduados de la carrera de Abogacía de la casa de altos estudios.

“Esto apunta a poder ayudarlos a dar sus primeros pasos. Muchas veces pasa que cuando uno se recibe cuesta arrancar y contar con herramientas y conocimientos que ayuden a involucrarse en la actividad profesional. Desde esta escuela compartimos análisis de casos, prácticas y herramientas, y ponemos a disposición diferentes estudios jurídicos de distintos lugares para ayudar a que puedan iniciar su camino y tener éxito en su profesión”, expresó.

Por su parte, la coordinadora del programa, María Eugenia Ibarra, abogada y docente de la institución, remarcó que el espacio fue pensado para acompañar a estudiantes avanzados y nuevos egresados mediante prácticas profesionales que permitan una inserción laboral más adecuada y cercana a las demandas actuales del ejercicio jurídico.

La Escuela de Práctica Jurídica busca consolidarse como un ámbito de aprendizaje dinámico, donde los participantes puedan fortalecer competencias técnicas, desarrollar criterios jurídicos y adquirir experiencia práctica mediante actividades y clases especialmente diseñadas para acompañar su crecimiento profesional.

Desde la UNCAUS señalaron que esta iniciativa representa un paso importante en la consolidación de una formación universitaria integral, conectada con los desafíos reales de la profesión y comprometida con la preparación de profesionales capacitados y socialmente responsables.

La Universidad invita a estudiantes y jóvenes egresados a sumarse a las actividades de la Escuela de Práctica Jurídica y conocer más sobre esta propuesta académica.