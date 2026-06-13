Interrumpieron picadas ilegales sobre la Ruta 11 y secuestraron tres motocicletas

El operativo se realizó durante la madrugada tras la denuncia de un vecino. Dos jóvenes fueron detenidos por infracciones contravencionales y un menor fue entregado a sus padres.

Los efectivos de la Comisaría de Basail intervinieron durante la madrugada de este sábado en un operativo que permitió desarticular una serie de picadas ilegales que se desarrollaban sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 945.

La intervención se originó alrededor de las 0:30, luego de que un vecino alertara a la Policía sobre la presencia de varios motociclistas realizando maniobras peligrosas y circulando a alta velocidad por la zona.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron la situación y montaron un operativo de identificación y control, logrando demorar a tres participantes. Se trata de dos jóvenes de 19 y 20 años, quienes conducían motocicletas Honda y Mundial de 110 cilindradas, respectivamente, y de un adolescente de 14 años que circulaba en una motocicleta Motomel de igual cilindrada. Ninguno de los involucrados contaba con la documentación personal ni la correspondiente a los rodados. Además, los dos mayores de edad adoptaron una actitud hostil hacia el personal policial durante el procedimiento.

Como resultado, las tres motocicletas fueron secuestradas y los involucrados trasladados a la dependencia policial, previa revisión médica en el hospital local.

Por disposición del Juzgado de Paz y Faltas de Basail, los dos mayores fueron notificados de actuaciones contravencionales y quedaron detenidos por supuestas infracciones a distintos artículos de la Ley Provincial 850-J. En tanto, el adolescente fue entregado a sus progenitores, quienes fueron notificados de las actuaciones correspondientes como responsables legales.