Interrumpieron picadas ilegales sobre la Ruta 11 y secuestraron tres motocicletas

La intervención se originó alrededor de las 0:30, luego de que un vecino alertara a la Policía sobre la presencia de varios motociclistas realizando maniobras peligrosas y circulando a alta velocidad por la zona.
Al arribar al lugar, los uniformados constataron la situación y montaron un operativo de identificación y control, logrando demorar a tres participantes. Se trata de dos jóvenes de 19 y 20 años, quienes conducían motocicletas Honda y Mundial de 110 cilindradas, respectivamente, y de un adolescente de 14 años que circulaba en una motocicleta Motomel de igual cilindrada. Ninguno de los involucrados contaba con la documentación personal ni la correspondiente a los rodados. Además, los dos mayores de edad adoptaron una actitud hostil hacia el personal policial durante el procedimiento.
Como resultado, las tres motocicletas fueron secuestradas y los involucrados trasladados a la dependencia policial, previa revisión médica en el hospital local.
Por disposición del Juzgado de Paz y Faltas de Basail, los dos mayores fueron notificados de actuaciones contravencionales y quedaron detenidos por supuestas infracciones a distintos artículos de la Ley Provincial 850-J. En tanto, el adolescente fue entregado a sus progenitores, quienes fueron notificados de las actuaciones correspondientes como responsables legales.