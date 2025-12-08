La Tigra : Demoran a un menor con cinco bochitas de marihuana

Un adolescente de 17 años fue demorado este domingo a la noche en un control sobre la Ruta Nacional 95, a la altura del kilómetro 1082, en La Tigra. Los agentes detectaron que el joven presentaba un fuerte estado de nerviosismo y contradicciones al ser consultado por su presencia en el lugar.

Durante su identificación, los efectivos constataron que llevaba un bulto entre sus prendas de vestir. En presencia de un testigo, establecieron que se trataba de cinco envoltorios de polietileno negros (“bochitas”) con unos 10 gramos de una sustancia verde amarronada.

Intervino personal de la División Drogas de Villa Ángela, confirmando la sustancia. El Fiscal Antidrogas en turno dispuso el secuestro del material.

El Juzgado de Menor Edad y Familia de Sáenz Peña dispuso que el menor sea entregado a un familiar. El rodado en el que circulaba fue devuelto a su propietario tras acreditar propiedad.