Detienen a un sujeto por violencia de género

Durante la madrugada de este lunes, efectivos de la Comisaría Primera de Fontana intervinieron en un hecho de violencia de género registrado en avenida Sarmiento y calle Roldán, en el barrio Quebracho.

Cerca de las 01:35, a través del sistema de emergencias 911, una mujer solicitó asistencia policial indicando que su expareja se encontraba agresivo. De forma inmediata, el personal se dirigió al lugar.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que su expareja, de 50 años, la había amenazado. Ante la situación, los uniformados procedieron a la conducción del sujeto, que aún permanecía en la zona.

La mujer formalizó la denuncia correspondiente. La magistratura interviniente dispuso la aprehensión del involucrado por Supuestas Amenazas en Contexto Violencia Genero, la entrega de un botón de pánico para la denunciante y la intervención de las líneas de asistencia 137 y 102.