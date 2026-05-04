Fontana : Interrumpen evento con música en vivo tras denuncia por desorden

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 23 en inmediaciones de Pasaje Cacui, en el barrio 263 Viviendas, donde efectivos de la Comisaría Primera de Fontana, con colaboración de móviles policiales de la jurisdicción, constataron la realización de una fiesta con presentación de grupo musical en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el organizador del evento, un hombre de 61 años, a quien se le solicitó el cese de la actividad y el corte de la música debido a las molestias ocasionadas.

El responsable accedió al requerimiento policial e invitó a los asistentes a retirarse del lugar, desconcentrándose el evento de manera pacífica y sin registrarse incidentes posteriores.

Finalmente, el procedimiento concluyó sin registrarse novedades.