Sáenz Peña : Recuperan bicicleta robada de una gomeria

En la tarde de ayer , personal de la Comisaría Segunda de Presidencia Roque Sáenz Peña logró recuperar una bicicleta que había sido sustraída horas antes.

Alrededor de las 16:45, los efectivos fueron alertados en base a un llamado, informando que en avenida 1 y calle 28, en el barrio Sarmiento, se requería presencia policial. En el lugar, se entrevistaron con un joven de 27 años, quien informó que personas desconocidas le habían sustraído su bicicleta desde su gomería, ubicada sobre avenida 1 entre calles 12 y 14.

De inmediato iniciaron, un rastrillaje por el barrio, donde tras averiguaciones determinaron que el rodado se encontraba en una vivienda situada en avenida 1 entre calles 34 y 36. Allí, un hombre 32 años, hizo entrega del rodado marca Nordic, rodado 29, de color negro.

Finalmente al consultar con la Fiscalía en turno, dispuso que notifiquen al hombre de la causa “Supuesto Encubrimiento”. En tanto, la bicicleta fue restituida a su propietario, previa acreditación