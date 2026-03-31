La pobreza en la Argentina bajó al 28,2% en el segundo semestre del 2025

La pobreza en la Argentina se ubicó en el 28,2% en la segunda mitad del 2025, el nivel más bajo en los últimos siete años, y alcanzó a unas 13 millones de personas en todo el país, informó este martes el Instituto Nacional de Estaídistica y Censos (Indec).

Así, el nivel de personas que no llegó a cubrir el costo de la Canasta Básica Total se redujo 3,4 puntos porcentuales respecto del semestre anterior (en la primera mitad del 2025 había sido del 31,6%). Además, bajó 9,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del 2024, cuando había marcado 38,1%.

En tanto, la indigencia cayó al 6,3%, y afectó a casi 2,9 millones de personas en todo el país. El índice se retrajo 0,6 punto porcentual respecto del primer semestre del año, y 1,9 punto porcentual en comparación con el mismo período del año anterior.

MÁS DEL 41% DE LOS MENORES DE 14 AÑOS ESTÁ EN LA POBREZA

El informe del Indec reflejó que el 41,3% de los niños de hasta 14 años son pobres.

En tanto, el porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 32,6% y 24,6%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 9,7%.

Por otro lado, a nivel regional, la incidencia de la pobreza en personas se ubicó en un 28,3% para Gran Buenos Aires, en 32,3% para Cuyo, 32,7% para Noreste, 28,4% para Noroeste, 26,2% para Pampeana y en 25,4% para Patagonia.

Mientras que la incidencia de la indigencia fue de un 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% para Noreste, 3,8% para Noroeste, 6,2% para Pampeana y 4,0% para Patagonia.