El gobierno nacional apelará el fallo que suspende artículos de la reforma laboral

El Ministerio de Capital Humano informó que apelará el fallo que deja en suspenso 82 artículos de la ley de reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, tras un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) .

A través de un comunicado oficial, la cartera señaló que la apelación será presentada con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación y buscará revertir la decisión judicial que, de manera provisoria, frenó parte de la reforma laboral. Capital Humano indicó que agotará todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la vigencia de la norma.

Desde el ministerio sostuvieron que la ley fue sancionada por el Congreso y que se trata de una herramienta orientada a la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en las relaciones laborales.

La medida cautelar estará vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Mientras tanto, el expediente continuará su trámite en instancias superiores, donde se analizarán los planteos presentados por el Estado Nacional y por la central sindical.

La resolución fue firmada por Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, quien hizo lugar al pedido de la central obrera y ordenó frenar la aplicación de varios puntos de la normativa, entre ellos, los Fondos de Asistencia Laboral, cambios en el derecho a huelga y la derogación de la ley de teletrabajo.