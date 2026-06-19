La palabra de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña

Un jueves agitado en la programación de streaming argentino tuvo como epicentro una noticia que nunca fue: la supuesta muerte del padre de Lionel Messi. La difusión de un rumor no chequeado por Florencia Peña durante el programa El Show del Verano (Luzu TV) generó un amplio debate en las redes y en los medios de todo el mundo. De inmediato, Nicolás Occhiato, conductor y propietario del canal, emitió un comunicado anunciando la desvinculación de los responsables y la renuncia de la actriz. Y el viernes por la mañana, abrió su programa hablando del tema.

“Obviamente, vamos a arrancar distinto. Voy a decir algo cortito de todo lo que pasó ayer y después vamos a hacer un programa totalmente normal como siempre, porque nos debemos a nuestro público y eso es lo que espera cuando nos pone”, fueron las primeras palabras de Occhiato al abrir Nadie dice nada.

Lo sucedido el jueves no fue un episodio menor para el canal. Occhiato asumió de inmediato su condición de responsable máximo: “Uno como cabeza de canal, como cabeza de grupo, tiene que tomar decisiones, tiene un costo tener un canal, tiene un montón de privilegios, un montón de beneficios, un montón de cosas lindas que nos pasan todo el tiempo, como por ejemplo la comunidad que tenemos, que es lo más lindo que tenemos. Y también tiene costos que uno tiene que afrontar como responsable de un canal”.

El conductor reconoció el error humano y la obligación de dar explicaciones: “Uno tiene que tomar decisiones, hay errores… errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores, después, el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes para mi canal”. Para Occhiato, la reacción inmediata fue hablar con las personas involucradas y pedir las disculpas necesarias: “Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir. Está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien”.

La conductora comunicó la supuesta muerte del padre de Lionel Messi en vivo. Minutos después, se desdijo de la información, aclarando que se trata de un rumor sin verificar

El incidente sirvió para subrayar la posición de la señal frente a su comunidad. Occhiato remarcó la diferencia entre el error y la mala intención. “Cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche, como lo fue, repito, yo tengo que tomar decisiones, como las tomé, como cabeza de canal”. Frente a la audiencia, insistió en que el canal había actuado de buena fe y que sus seguidores así lo entienden: “Cuando uno se equivoca, pide disculpas y cuando es con cero mala leche, como lo fue, la comunidad entiende y banca y va a bancar siempre”.

En relación con las consecuencias económicas, fue categórico al afirmar: “Para todos los que se ponían contentos de que es el fin de Luzu, bueno, no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira”.

La cadena de acontecimientos se originó en “El Show del Verano”, espacio conducido por Florencia Peña junto a Marley, quien cubre el Mundial 2026 desde Estados Unidos. En pleno programa, Peña interrumpió la charla para lanzar una noticia que sorprendió a todos: “Escuchá, no quiero darle una mala, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi. ¿Pero fue de golpe o qué pasó? ¿Qué data hay, Magui? En el medio del mundial. Se va a tener que ir”.

La información no había sido verificada, lo que rápidamente generó dudas entre los miembros de la mesa y la producción. Instantes después, Peña rectificó al aire: “Chicos hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas”. La productora agregó que se trataba solo de rumores y no había confirmación oficial.

Peña expresó su desconcierto sobre el funcionamiento de la comunicación actual: “Me tiraron por acá (en referencia al auricular), pero yo no estaba mirando. Ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real. Leés algo y lo tenés que poner todo en tela de juicio. Y a veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas, la verdad”.

El pedido de disculpas fue respaldado por la producción: “Lo dijeron antes de terminar de chequearlo y hay rumores, pero no está nada confirmado”.

El error en vivo sirvió como disparador para un debate sobre la circulación de información falsa en los medios. Occhiato reflexionó en su descargo: “Tanto se habló de fake news y lo único que hubo ayer fue divulgación de más fake news, de un montón de cosas que se dijeron que eran erróneas. Entonces, le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca. Porque sí, se equivocó, se pidió disculpas, pero el que se jacta de eso generando más fake news, no merece mi respeto ni el de nadie tampoco”.

Dentro de la estructura de Luzu, la reacción fue inmediata y abarcó tanto la gestión interna como la comunicación hacia el público. Occhiato se encargó de remarcar el valor de la comunidad construida: “Hay algo que tenemos nosotros que por ahí todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda no lo van a tener nunca, que es una comunidad que se da cuenta desde dónde hablamos”.

En el cierre de su intervención, dejó en claro la postura del canal: “Se pidieron las disculpas, está todo más que bien y eso es lo más importante. Después yo tomé la decisión que creía que tenía que tomar como cabeza de Luzu”, repitió, para dar paso al estilo habitual de Nadie dice nada: “Subí la música y vamos a hacer el programa como siempre, porque eso es lo que quiere la gente”..