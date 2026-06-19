Juró Ricardo Mayol como nuevo ministro de Salud del Chaco

Este viernes por la mañana, el gobernador Leandro Zdero puso en funciones al doctor Ricardo Mayol, como nuevo ministro de Salud del Chaco.

Al asumir sus funciones, en el Salón de Acuerdos, Mayol expresó que enfrenta esta nueva responsabilidad con el compromiso de trabajar bajo las instrucciones del gobernador Zdero «de no defraudar a nadie» y de trabajar para garantizar una salud de calidad para todos los chaqueños.

«Vamos a trabajar con todo aquello que siempre proyectamos para la salud. Ya me tocó ser ministro entre 2003 y 2007, y ahora asumimos nuevamente este desafío con la misma vocación de servicio», señaló.

El flamante ministro puso en valor la estructura sanitaria del Chaco y aseguró que trabajará para seguir fortaleciéndola y aprovechar plenamente su capacidad de atención en cada localidad.

Mayol también reafirmó su profundo vínculo con la provincia y su decisión de continuar trabajando por el bienestar de los chaqueños. «Hace más de 40 años que recorro toda la provincia. Este es mi lugar, aquí viven mis hijos y aquí construí mi vida. Quiero aportar toda mi experiencia para que el sistema de salud siga mejorando y sea cada vez más eficiente para todos», concluyó.

Acompañaron esta asunción, los ministros y secretarios del Gabinete provincial; Sergio Rodríguez, ministro saliente; subsecretarios y directores del Ministerio de Salud.