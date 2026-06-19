Florencia Peña dejó Luzu TV por la falsa noticia sobre el papá de Messi

Florencia Peña generó polémica y repudio en redes sociales y en el mundo de la prensa luego de que difundiera con liviandad la falsa noticia de la muerte del papá de Lionel Messi, Jorge Messi. Tras esa situación, el duelo del canal Luzu TV, lugar donde sucedió el hecho, Nicolás Occhiato, comunicó que la actriz dejará su trabajo en la empresa .

«Me indigna igual que a ustedes», señaló Occhiato sobre lo sucedido. Más tarde, indicó en X: «Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible si la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa».

Ante los rumores sobre la salud de Jorge Messi, la familia compartió un comunicado en el que aclaró que el papá del capitán de la selección Argentina está «bajo seguimiento médico». «Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar», indicó el comunicado.

Por su parte, Peña sostuvo en X: «Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié». «Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu», expresó.