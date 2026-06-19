Se realizo el Plenario de Trabajadores en el Club Morava de Saenz Peña

Sáenz Peña – En la mañana del viernes 19 de junio se concreto la actividad realizada por la CGT Chaco». ChacoNoticias detalla:
Al respecto Isaías Alegre, representante del Sindicato Camioneros del Chaco , expreso :
» Este es un plenario importante de distintos movimientos del pueblo chaqueño, es una alegría unirnos ante las circunstancias tristes que estamos pasando.
Tenemos que lograr resolver las próximas medidas que se adoptarán.
Nadie queda afuera de esto, viviendo la desocupación, baja de salarios, mucho para protestar.
Queremos que los sectores se sumen.
Es ilegal todo descuento por paros.
El trabajador no está para perder ni un peso.
El sindicato es la barrera de contención que tiene todo trabajador.
Los sueldos que tienen ellos no es porque tienen un buen patrón es por la lucha que han dado los sindicatos por años, estamos peleando nuevamente por salarios dignos.
Los trabajadores tienen que dejar un poco el teléfono y el televisor y ver por sus sindicatos y sumarse.
Nos han quitado muchos derechos.
Y de acá saldran las medidas que vamos a adoptar».-
Al respecto Adrian Bellomi, de ATSA CHACO, manifestó:
«Gracias por acercarse a este segundo plenario de trabajadores que se lleva a cabo aquí en Sáenz Peña en un marco donde de a poco se suman los compañeros con expectativas de generar esa unidad que el movimiento obrero se merece en Chaco. Lograr que la CGT, la multisectorial, la CTA, el arco gremial docente, entre otros puedan sumarse a entender que si tenemos un gobierno provincial y nacional que gobierna de espalda a la sociedad no queda más que la sociedad se organice para que en diálogo pida al gobierno las medidas necesarias para que ningún chaqueño siga viviendo de la manera en la que vive.
Desde el Estado Nacional y provincial hay discursos que apuntan a la desunión de la ciudadanía y destrucción de gremios y sindicatos.
Ha tratado un extremo individualista desde el primer día.
Esto lo arrancamos desde el mes de abril, hoy se abre más el abanico con todos los gremios que se suman.
Hace dos meses venimos pidiendo diálogo y el gobierno se niega, por ello el plenario de hoy para dentro de 15 días tener una resolución, no se descartan medidas de fuerzas.
La intención es hacer visible este mal estar.
La idea del gobierno es tener algunos medios de comunicación arreglados y no mostrar la realidad.
El Papa Francisco lo decía claramente, la realidad supera a toda idea. Queremos lograr quitarle ese velo a la ciudadanía y gobierno.
El trabajador chaqueño atraviesa uno de los peores momentos que yo conozco desde la época dura del 2001.
Hoy no hay sector que no la esté pasando mal. Por otro lado hay algunas cuestiones que no se están percibiendo» .-