Se realizo el Plenario de Trabajadores en el Club Morava de Saenz Peña

«Gracias por acercarse a este segundo plenario de trabajadores que se lleva a cabo aquí en Sáenz Peña en un marco donde de a poco se suman los compañeros con expectativas de generar esa unidad que el movimiento obrero se merece en Chaco. Lograr que la CGT, la multisectorial, la CTA, el arco gremial docente, entre otros puedan sumarse a entender que si tenemos un gobierno provincial y nacional que gobierna de espalda a la sociedad no queda más que la sociedad se organice para que en diálogo pida al gobierno las medidas necesarias para que ningún chaqueño siga viviendo de la manera en la que vive.