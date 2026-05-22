Efectivos de la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña desplegaron este jueves dos allanamientos simultáneos en la localidad de Machagai, con resultados positivos.

El operativo derivó en el desmantelamiento de un centro de distribución de estupefacientes y el secuestro de más de un centenar de dosis de cocaína preparadas para la venta.

Las tareas de inteligencia realizadas por los sabuesos antinarcóticos permitieron identificar dos inmuebles estratégicos utilizados presuntamente para el acopio y la comercialización de sustancias prohibidas.

De esta manera, los allanamientos se iniciaron a partir de las 16:30, con intervención del Juzgado de Garantías de Sáenz Peña y la Fiscalía Antidrogas.

Allanamientos

Al ingresar al primer domicilio investigado, ubicado sobre Pasaje Sabina Villacorta, los efectivos constataron que se encontraba abandonado. En presencia de un testigo hábil, registraron la vivienda y lograron incautar un importante arsenal de elementos vinculados al narcotráfico: 157 envoltorios de polietileno (“bochitas”) con una sustancia blanquecina. Las pruebas de campo arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 28,03 gramos.

Además, secuestraron $212.700 en efectivo, un teléfono celular, una motocicleta marca Zanella ZB y elementos utilizados para el fraccionamiento, como retazos de nylon, tijeras y encendedores empleados para sellar los envoltorios.

En tanto, en el segundo procedimiento, realizado en la intersección de Caseros y Pasaje Sabina Villacorta, identificaron a dos hombres de 19 y 34 años, aunque el registro de la propiedad arrojó resultado negativo.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas, se ordenó continuar con la investigación en el marco de la causa por “Supuesta Infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, en función de la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 2304-N”.