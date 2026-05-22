Anunciaron la fecha de pago de sueldos para trabajadores de la administración pública

Confirmaron el cronograma de pago de sueldos correspondiente al mes de mayo de 2026para trabajadores activos y pasivos de la administración pública.

Según se informó oficialmente, los salarios serán acreditados los días lunes 1 y martes 2 de junio, manteniendo el esquema habitual de pago diferenciado entre jubilados y trabajadores en actividad.

El sector pasivo tendrá depositados sus haberes el lunes 1 de junio , con disponibilidad para retirar el dinero a través de cajeros automáticos desde las 21 horas de esa misma jornada.

Además, quienes opten por cobrar por ventanilla podrán hacerlo al día siguiente, en las sucursales habilitadas.

Por su parte, los trabajadores activos percibirán sus salarios elmartes 2 de junio , también con acreditación desde las 21 horas mediante la red de cajeros automáticos del Banco del Chaco.