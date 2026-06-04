Caso Axel González: el Gobierno chaqueño pidió a Nación una recompensa para obtener datos sobre su paradero

El Gobierno del Chaco avanzó con nuevas acciones en el marco de la búsqueda de Axel González, el joven desaparecido desde el pasado 17 de mayo. A través del Ministerio de Seguridad provincial, se gestionó formalmente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación el otorgamiento de una recompensa destinada a quienes aporten información que permita localizarlo.

La solicitud fue presentada el pasado 2 de junio por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, ante el Programa Fondo Permanente de Recompensas, en respuesta a un requerimiento realizado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, a través del procurador general Jorge Canteros.

La medida busca incentivar la colaboración de la comunidad mediante el aporte de datos que puedan resultar relevantes para el avance de la investigación y la localización del joven , cuyo paradero continúa siendo desconocido tras más de dos semanas de búsqueda.

Esperan una definición de Nación

Además del pedido de recompensa, la Provincia solicitó la incorporación del caso al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), una herramienta que permite ampliar el alcance de las tareas de localización y coordinar acciones entre distintas jurisdicciones del país.

Actualmente, las autoridades aguardan una resolución del Programa Nacional de Recompensas, organismo que deberá definir el monto que se ofrecerá y las condiciones bajo las cuales se implementará la medida.

Desde el Gobierno provincial señalaron que continúan trabajando de manera conjunta con la Justicia, las fuerzas de seguridad y organismos nacionales para profundizar todas las líneas investigativas abiertas en torno al caso.

Continúa el pedido de colaboración

Mientras la búsqueda sigue en marcha, las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad y recordaron que cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero de Axel González debe ser comunicada de inmediato a los organismos competentes.

Asimismo, destacaron que todos los datos aportados serán tratados bajo los mecanismos previstos por los organismos intervinientes, garantizando la confidencialidad necesaria para colaborar con el avance de la investigación.