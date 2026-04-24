Intentó robar en un kiosco y fue aprehendida

Una mujer de 32 años fue aprehendida luego de intentar sustraer elementos de un kiosco en la ciudad de Resistencia.

El hecho ocurrió durante la noche en un comercio ubicado sobre calle Brown, donde la sospechosa habría introducido la mano por la ventanilla con intenciones de llevarse objetos. Sin embargo, fue advertida por el propietario, quien logró interceptarla a pocos metros.

Tras el aviso, personal policial acudió al lugar y procedió a la conducción de la mujer, quien posteriormente fue examinada por el médico policial.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se notificó su aprehensión en la causa por supuesta tentativa de hurto, continuándose con las diligencias de rigor.