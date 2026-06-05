Formación, arraigo y desarrollo: el alcance territorial de la Carrera de Medicina Veterinaria de la Uncaus

La Carrera de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Chaco Austral constituye una de las políticas académicas de mayor trascendencia para el fortalecimiento del desarrollo productivo, sanitario y social de la Provincia del Chaco. Su consolidación dentro de la oferta académica de la Uncaus representa una respuesta concreta a las necesidades de una provincia cuya matriz económica encuentra en la actividad agropecuaria y ganadera uno de sus principales motores de crecimiento.

El año 2023 marcó un hito institucional para la Universidad Nacional del Chaco Austral al producirse el primer egresado de Ciencias Veterinarias. Dicho acontecimiento significó mucho más que la culminación de una trayectoria académica individual: constituyó el inicio de un proceso sostenido de fortalecimiento del capital humano especializado disponible para la provincia y la región.

Desde aquel primer egreso y hasta el año 2026, la carrera ha logrado formar dieciséis profesionales de las Ciencias Veterinarias, quienes se incorporan al ejercicio profesional aportando conocimientos científicos y capacidades técnicas esenciales para el desarrollo de los sectores productivos vinculados a la ganadería, la producción agropecuaria, la sanidad animal, la salud pública veterinaria, la seguridad alimentaria y la investigación aplicada.

Uno de los aspectos más destacados es el alcance territorial que ha logrado esta propuesta académica. Los egresados provienen de distintas localidades del Chaco, entre ellas Presidencia Roque Sáenz Peña, Coronel Du Graty, Juan José Castelli, La Tigra, Margarita Belén y Quitilipi, representando diversas regiones geográficas y departamentos provinciales. Esta distribución evidencia la capacidad de la universidad para generar oportunidades de formación superior tanto para jóvenes de centros urbanos como para aquellos vinculados directamente con las actividades agropecuarias del interior provincial.

La presencia de egresados oriundos de Juan José Castelli, puerta de acceso al Impenetrable Chaqueño; de Coronel Du Graty, referente productivo del sudoeste provincial; de Quitilipi y La Tigra, históricamente ligadas al desarrollo agrícola y ganadero; de Margarita Belén, integrante del área metropolitana; y de Presidencia Roque Sáenz Peña, principal centro urbano del interior chaqueño, refleja el carácter federal de la carrera y su capacidad para llegar a distintos rincones del territorio provincial.

Asimismo, la propuesta académica ha trascendido las fronteras del Chaco, contando también con egresados provenientes de Comandante Fontana, en la provincia de Formosa, y de Santa Margarita, en Santa Fe. De esta manera, la Universidad Nacional del Chaco Austral se consolida como un centro regional de referencia en la formación de profesionales de las Ciencias Veterinarias.

Los dieciséis egresados formados desde 2023 representan nuevas capacidades profesionales puestas al servicio del desarrollo regional, fortaleciendo la competitividad de las cadenas productivas, promoviendo la sanidad animal y contribuyendo al crecimiento sostenible de una actividad estratégica para la economía del norte argentino.