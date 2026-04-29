Encontraron al joven que era intensamente buscado en Resistencia

La Policía del Chaco informó que Ernesto Fabián Romero fue encontrado este martes, en Resistencia, tras tres días de intensa búsqueda.

El joven, de 27 años, había sido visto por última vez el pasado 26 de abril en la zona de avenida Alberdi y Fortín Rivadavia, lo que motivó la radicación de una denuncia en la Comisaría Séptima y la activación de un pedido de colaboración a la comunidad.

Tras una serie de tareas investigativas y averiguaciones, los efectivos lograron ubicarlo en buen estado de salud, por lo que quedó sin efecto la solicitud de paradero.

Desde la fuerza destacaron el trabajo realizado y agradecieron la colaboración de vecinos y medios de comunicación durante el operativo de búsqueda.