Detectan conexiones clandestinas de energía eléctrica en Juan José Castelli

La Gerencia Zona Norte informa que este miércoles se llevó adelante un operativo de control y detección de conexiones clandestinas en la localidad de Juan José Castelli, contando con la colaboración de la Policía del Chaco.

Durante el procedimiento se realizaron verificaciones técnicas y se procedió al secuestro de elementos vinculados a conexiones irregulares, detectadas en distintos sectores de la localidad, las cuales representaban un riesgo para la seguridad de las personas y afectaban el normal funcionamiento del servicio eléctrico.

Estos operativos forman parte del trabajo permanente para combatir el fraude eléctrico, garantizar un servicio más seguro y preservar la calidad del suministro para todos los usuarios.

Se recuerda a la comunidad que las conexiones clandestinas constituyen una práctica ilegal y altamente peligrosa, pudiendo ocasionar accidentes, daños materiales e interrupciones en el servicio.