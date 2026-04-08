El rector de UNCAUS presento su libro en Caxias do Sul en el marco de jornadas académicas con la UTN y la UCS

La Universidad de Caxias do Sul de la República Federativa de Brasil, es escenario de una destacada agenda académica que reúne a instituciones de Argentina y Brasil, entre ellas la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y la Universidad Tecnológica Nacional, a través de su Facultad Regional Resistencia.

En este marco, la participación del rector de UNCAUS, Germán E. Oestmann, se inscribe dentro de una comitiva más amplia que comparte objetivos comunes: fortalecer vínculos institucionales, intercambiar experiencias académicas y promover iniciativas conjuntas en materia de investigación, docencia y extensión.

Junto a él, autoridades de la UTN —como el decano Walter Morales y otros referentes de áreas estratégicas— aportan una mirada complementaria que enriquece el desarrollo de las jornadas. La articulación entre ambas universidades chaqueñas refleja una apuesta conjunta por la integración regional y la proyección internacional.

Durante las actividades, que incluyen encuentros protocolares, recorridas por espacios de innovación como TecnoUCS y presentaciones académicas, se evidencia un intercambio equilibrado entre las instituciones participantes. En ese contexto, la presentación del libro “Derecho y Sociedad en Transformación” por parte de Oestmann se suma a una agenda diversa, donde confluyen aportes desde distintos ámbitos del conocimiento.

Así, la presencia de UNCAUS, junto a la UTN y la universidad anfitriona, se integra en un trabajo colaborativo más amplio, donde cada institución contribuye desde su perfil y experiencia al fortalecimiento de la cooperación académica y científica en la región.