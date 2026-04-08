Demoraron a un hombre con pedido de aprehensión por violencia de género

Efectivos de la División Patrulla Preventiva demoraron a un hombre de 25 años que presentaba pedido activo de aprehensión por una causa vinculada a amenazas en contexto de violencia de género.

El procedimiento se realizó cerca de las 2:00 de la madrugada en la intersección de avenidas Colón y Guatemala, en Resistencia, cuando los agentes identificaron al ciudadano y verificaron sus datos mediante el Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi).

Tras la consulta, se constató que sobre el mismo pesaba una orden de detención vigente, solicitada por la Comisaría Segunda de Barranqueras.

El hombre fue trasladado a dicha unidad policial, previo examen médico legal, quedando a disposición de la justicia