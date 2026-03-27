El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en el programa de becas Progresar de cara al ciclo lectivo 2026. A través de la Resolución 172/2026, publicada en el Boletín Oficial con la intervención de la Secretaría de Educación, se redefinieron requisitos, condiciones de permanencia y fechas de inscripción para cada una de las líneas del programa.

Uno de los cambios más destacados es la actualización del monto de la beca, que pasará a ser de $35.000 mensuales para todos los beneficiarios , independientemente de la línea elegida. Además, se establecieron nuevos límites en la duración del beneficio: quienes accedan en la primera convocatoria podrán percibir la ayuda durante un máximo de doce meses, mientras que aquellos que ingresen en una segunda instancia tendrán un tope de seis meses.

El cronograma de inscripción se organizará de manera escalonada. La línea destinada a la finalización de la educación obligatoria estará abierta desde el 27 de marzo hasta el 24 de abril. En tanto, las becas de fomento a la educación superior y Progresar Enfermería se habilitarán del 6 al 30 de abril. Por su parte, la línea de Formación Profesional contará con un plazo más amplio, que se extenderá desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

La normativa también introduce cambios en las condiciones de permanencia. A partir de ahora, los beneficiarios deberán informar cualquier modificación en su situación personal, académica o laboral dentro de un plazo de 30 días. Para ello, deberán utilizar los canales oficiales, como la plataforma Progresar, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o la aplicación Mi Argentina. Esta medida apunta a reforzar los controles y mantener actualizada la información de los titulares.

En cuanto a la continuidad del beneficio, se dispuso que la beca podrá renovarse hasta por cuatro años para quienes cursen la educación obligatoria. En el caso de Formación Profesional, la extensión estará limitada a un máximo de dos cursos por ciclo lectivo.

Los requisitos de acceso mantienen criterios vinculados a la edad, el nivel educativo y los ingresos del grupo familiar, que no deberán superar el equivalente a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). No obstante, se contemplan excepciones para sectores específicos, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y responsables de hogares monoparentales.

Para las líneas de educación superior y enfermería, se exigirá haber finalizado el nivel secundario sin adeudar materias y cursar estudios en instituciones públicas. En tanto, quienes opten por la Formación Profesional deberán inscribirse en trayectos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).