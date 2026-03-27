Denunciaron a un exjuez y a psicólogas por elaborar falsos informes de abuso para desvincular a padres de sus hijos

Una denuncia penal fue presentada este jueves contra el ex juez federal Carlos Rozanski y las licenciadas en psicología P.B.A., G.R.S. y N.V.A. por la supuesta elaboración de informes apócrifos de abusos para desvincular a padres de sus hijos.

Según el documento, la organización tendría la finalidad de realizar “informes psicológicos falsos de menores cuyos progenitores hayan sido denunciados por abuso, a fin de sostener acusaciones infundadas y evitar el contacto entre los niños y el otro progenitor”.

Los hechos denunciados no serían aislados. En la ciudad de Rosario, un grupo de progenitores que fueron falsamente acusados de abuso —y que continúan impedidos de mantener vínculo con sus descendientes— promovió una demanda contra las profesionales. Esta situación derivó en la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe y en la conformación de una mesa de trabajo con fiscales y el Colegio de Abogados.

En ese contexto, en La Plata, el abogado penalista Lucas Bianco formalizó en las últimas horas una nueva denuncia penal para que se investigue la posible existencia de informes elaborados por las profesionales en distintos juzgados de familia del Departamento Judicial La Plata.

El letrado advirtió sobre la gravedad institucional de los hechos y el impacto en derechos fundamentales, al señalar que “el caso abre un fuerte interrogante sobre el uso de pericias psicológicas en conflictos familiares y el riesgo de que herramientas diseñadas para proteger a los niños terminen siendo utilizadas en su perjuicio”.

NA