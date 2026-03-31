Sáenz Peña: Trabajadores farmacéuticos recibieron certificados en Gestión de Farmacia

Sáenz Peña – Chaco Noticias -Desde el sindicato AEF Chaco informaron la entrega de certificados correspondientes a la capacitación de Técnico en Gestión de Farmacia, dictada por el Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA.

En esta oportunidad, recibieron sus certificaciones la compañera Claudia Ruiz, perteneciente a Farmacia Ameb, y el compañero Nicolás Tirantino, de Farmacia FarMar, de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La institución sindical destacó la importancia de la formación continua para el crecimiento profesional de los trabajadores del sector farmacéutico, subrayando el valor de estas instancias educativas que fortalecen los conocimientos y mejoran la calidad del servicio.

Desde AEF Chaco expresaron sus felicitaciones a ambos trabajadores por el esfuerzo y el compromiso demostrado durante el cursado.

“Felicitaciones”, manifestaron desde la entidad a través de sus redes sociales.