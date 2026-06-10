El Gobierno llegó a un acuerdo con las universidades por el financiemiento

El Gobierno nacional mantuvo este miércoles una nueva reunión con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes con el objetivo de cerrar un aumento en los fondos para las universidades públicas y un incremento salarial para los profesores.

El encuentro llegó después de varias semanas de negociaciones y con una demanda ante la Corte para que el Ejecutivo cumpla con la ley de financiamiento.

El acuerdo firmado por las partes establece que «el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos necesarios para garantizar un incremento de la masa salarial del 24,33%».

Según se informó, el aumento se materializará de la siguiente manera: 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo 2026, y del 3% en el mes de octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.

Desde el Gobierno indicaron que este aumento contempla la recomposición del desfasaje del 2025 y toma en cuenta la inflación hasta mayo de 2026 más «una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024».

Además, las partes acordaron también la convocatoria a las paritarias del sector docente y no docente para el 10 de junio, a las 14, en la sede de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a los efectos de recomponer los salarios.

«Una vez cumplido su cometido la paritaria del 10 de junio pasará a un cuarto intermedio para dentro de tres meses como máximo, donde continuará la discusión salarial contemplando la variación acumulada del IPC de acuerdo al INDEC y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje del 2024», sostiene el comunicado emitido.

Por otra parte, el acuerdo dice que el gobierno actualizará un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de este mes y se dispondrá un incremento en la partida destinada a Hospitales Universitarios de $50.000.000.000 para 2026.

En tanto, en lo que respecta a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de este mes.