Caso Axel González: siguen los operativos de búsqueda en Fontana

La búsqueda de Axel Alejandro González continúa sin resultados positivos, y este miércoles se desplegó un nuevo operativo, en distintos sectores de Fontana, para intentar localizar al joven de 21 años, desaparecido desde mediados de mayo.

El dispositivo comenzó durante la mañana bajo la coordinación de la Dirección de Operaciones Metropolitana y la supervisión de autoridades policiales de la zona. Del operativo participan efectivos de múltiples áreas especializadas, entre ellas Seguridad Rural y Ambiental, Inteligencia Criminal, Bomberos, Investigaciones, Policía Caminera, Departamento Canes, Tecnologías de la Información y las comisarías de Fontana.

Las tareas incluyen rastrillajes terrestres, recorridas sectorizadas y patrullajes en zonas consideradas de interés para la investigación. También se emplean canes especializados, drones y móviles policiales para ampliar la cobertura en áreas de difícil acceso.

El despliegue se suma a las numerosas jornadas de búsqueda realizadas en las últimas semanas en Fontana, Puerto Tirol y sectores rurales aledaños, donde ya trabajaron cientos de efectivos, caballería, patrullas rurales y equipos de rescate.

Pese a la magnitud de los operativos realizados hasta el momento, aún no se informó ningún hallazgo que permita determinar el paradero de Axel González. Las autoridades confirmaron que las tareas continuarán en los próximos días mientras avanzan las distintas líneas investigativas abiertas en la causa.