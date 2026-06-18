Debuta Darío Herrera: el árbitro argentino dirigirá el domingo en el grupo G

Darío Herrera debutará el próximo domingo en el Mundial, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos.

El árbitro argentino hará su estreno en el choque entre Bélgica e Irán, acompañado de sus compatriotas Cristian Navarro y Gabriel Chade como asistentes.

Darío Herrera será el tercer juez de la delegación albiceleste en debutar, tras los pasos de Facundo Tello en Canadá – Bosnia y Yael Falcón Pérez en Suecia – Túnez.

Respecto al resto de las designaciones arbitrales de la jornada, el brasileño Raphael Claus pitará el trascendental España- Arabia Saudita, mientras que el noruego Espen Eskas impartirá justicia en Uruguay – Cabo Verde.

Darío Herrera dirigió el último Superclásico entre River y Boca que se disputó en el Monumental el pasado mes de abril.