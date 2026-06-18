Uncaus abrió inscripciones para un nuevo curso de Planificación Fiscal

La Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), a través de la Incubadora de Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos, abrió inscripciones para un nuevo curso que iniciará el dictado de clases el 22 de julio.

Será con modalidad virtual los días miércoles, de 19 a 21 horas, y tendrá una duración de un mes. Se entregarán certificados de asistencia al finalizar el cursado.

Está destinado a PyMEs, MiPyMEs, emprendedores/as, docentes, profesionales y estudiantes avanzados (principalmente de Contador Público), que buscan incorporar herramientas clave de análisis de proyecciones y alternativas impositivas para reducir costos fiscales con un estricto control de riesgos.

Se tratarán los siguientes temas: planificación fiscal y nueva reforma laboral (Ley 27.742).

La propuesta está aprobada por Disposición Nº 155/2025 S.C. y S.P. de la Universidad y será dictada por el magister y contador público, Luis Alberto Ynfante, quien, además, es consultor, investigador, capacitador a nivel nacional e internacional y especialista en asesoramiento a empresas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizan a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1RD_eb7_UrCZZXEZ2TxguvEYZ7mgkBA7HJBAtFV6wy58/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

Quienes deseen realizan consultas pueden hacerlo a través del correo electrónico: incubadora@uncaus.edu.ar o por celular al número 3644587400