Silvia, mamá de Nelson Gusak volvió a denunciar irregularidades en la investigación por la muerte de su hijo

A casi un año de la desaparición de Nelson David Gusak, el joven de 26 años que fue visto por última vez el 20 de septiembre en el asentamiento Zampa de Resistencia, su madre volvió a cuestionar el accionar de la Policía del Chaco y aseguró que desde el inicio de la búsqueda advirtió sobre presuntas irregularidades en el procedimiento.

Silvia Gusak brindó declaraciones a los medios y afirmó que siempre sostuvo que el teléfono celular de su hijo se encontraba en la Comisaría Séptima. «Desde un principio dije que el celular estaba en la Comisaría Séptima. Se lo dije desde un principio a Romero», expresó en referencia al jefe de la Policía del Chaco.

La mujer relató además que tres jóvenes fueron demorados por un supuesto robo de un carro, aunque posteriormente fueron liberados al comprobarse mediante cámaras de seguridad que no habían participado del hecho. Según su testimonio, fueron esos mismos jóvenes quienes le contaron que Nelson había sido golpeado.

«A estos tres chicos los llevan por un supuesto robo de un carro, pero al otro día ven en un video que no eran ellos y los sueltan. Son esos chicos los que me cuentan que a Nelson le pegan», sostuvo.

«Nelson era un chico que si algo no le gustaba agachaba la cabeza, no te iba a contestar, así que le sacaron el celular y le pegaron», agregó.

Cuestionamientos a la denuncia por desaparición

Silvia también aseguró que inicialmente tuvo dificultades para denunciar la desaparición de su hijo. Según contó, en una primera instancia la Policía se negó a tomarle la denuncia por tratarse de una persona mayor de edad y con problemas de consumo.

«La primera denuncia no me la quieren tomar en la Quinta porque era un chico mayor y que consumía, cosa que nunca negué, pero era un chico que trabajaba. Después volví y me tomaron la denuncia en esa misma comisaría», afirmó.

Tres meses después de la desaparición, recibió un llamado desde la Comisaría Quinta, donde había radicado la denuncia.

El hallazgo de los restos y nuevas denuncias

La madre de Nelson también puso en duda la versión oficial sobre el hallazgo de los restos de su hijo. Según explicó, inicialmente se informó que una llamada anónima había alertado sobre la presencia de restos humanos, aunque luego supieron que había sido un vecino de la zona quien dio aviso a las autoridades.

«El vocero de la Policía dijo que avisaron con una llamada anónima, pero después nos enteramos de que no era así. Era un vecino que cuidaba un caballo y vio que eran restos de un ser humano», señaló.

Asimismo, denunció inconsistencias en los tiempos del procedimiento y aseguró que sus hijos encontraron nuevos restos al día siguiente de la intervención policial.

«Ellos lo quieren hacer pasar por suicidio y mis hijos volvieron a encontrar restos de Nelson: parte de una chomba y una vértebra», manifestó.

Según relató, tras nuevos reclamos continuaron los rastrillajes y aparecieron partes de los brazos, ropa interior y dos rosarios que el joven solía llevar consigo.

«Estamos en la luna porque cuando encuentran el cuerpo de mi hijo, la fiscal Soto renuncia diciendo que es incompetente, después agarra el caso otro fiscal que también renuncia y vuelve la primera fiscal. Yo, como mamá, quiero cerrar una etapa y poder enterrar los restos de mi hijo» , expresó.

La desaparición de Nelson Gusak

Nelson David Gusak desapareció el 20 de septiembre del 2025, luego de ser visto por última vez en el asentamiento Zampa de Resistencia. Durante meses, familiares y allegados encabezaron distintas marchas y reclamos para exigir avances en la investigación.

La causa volvió a cobrar notoriedad tras el hallazgo de restos humanos que posteriormente fueron identificados como pertenecientes al joven. Sin embargo, las circunstancias de su muerte continúan bajo investigación y la familia mantiene fuertes cuestionamientos sobre el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad y la Justicia.