Nueva audiencia por la muerte de Maradona: declaran dos acompañantes terapéuticos

La vigésima audiencia del juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Maradona tendrá este jueves nuevos testimonios vinculados a la atención que recibió el exfutbolista durante sus últimas semanas de vida. El tribunal escuchará a dos acompañantes terapéuticos que participaron de su seguimiento tanto en la Clínica Olivos como en la vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre.

Los testigos convocados son Alfredo Cottaro y Carlos Alberto Bacchini, quienes ya habían prestado declaración en el proceso anterior que fue anulado tras la polémica que involucró a la jueza Julieta Makintach.

La audiencia también tendrá como elemento destacado la reproducción de un audio correspondiente a una reunión realizada en la Clínica Olivos. La prueba fue incorporada al expediente a pedido del abogado Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda.

Uno de los testimonios más esperados es el de Alfredo Cottaro, quien estuvo en contacto con Maradona durante el período que transcurrió entre la externación por la cirugía de un hematoma subdural y su traslado a la vivienda de Benavídez. En declaraciones anteriores, sostuvo que durante ese tiempo logró mantener una buena relación con el exfutbolista.

La nueva audiencia llega después de una jornada marcada por la declaración del médico clínico Pedro Di Spagna, quien relató las dificultades que encontró para realizar controles médicos durante la internación domiciliaria.

El profesional explicó que el 18 de noviembre concurrió a la vivienda de San Andrés acompañado por un nutricionista, pero que no pudo examinar a Maradona. Según indicó, días antes había solicitado una serie de estudios médicos que nunca llegaron a concretarse.

«Al día siguiente yo quiero volver a ir y me mandan un audio de la doctora Forlini, diciéndome que no», declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

Durante ese mismo testimonio, Di Spagna aseguró que en aquella visita estuvieron presentes el neurocirujano Leopoldo Luque y las hijas del exfutbolista, Gianinna y Jana Maradona.

«Vi a dos hijas con amor por su padre. Gianinna iba y venía para convencerlo. En los medios se tergiversa, pero yo vi a dos hijas con amor por su padre», afirmó el médico, visiblemente emocionado.

Los imputados en la causa

En el debate oral están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Todos enfrentan una acusación por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid será juzgada en un proceso separado mediante jurados populares. Ese expediente permanece demorado por un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.