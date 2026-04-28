Ya salió el álbum del Mundial 2026: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguir las figuritas?

La colección oficial ya se vende en kioscos y plataformas digitales, con precios definidos para el álbum y los sobres, y una versión virtual que suma paquetes gratis por día y promociones especiales.

La editorial Panini lanzó oficialmente el álbum del Mundial 2026, una edición que acompaña el nuevo formato del torneo y se convierte en la más extensa de su historia. La competencia, organizada por FIFA, se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El nuevo álbum tiene 112 páginas y reúne 980 figuritas, una cifra inédita que responde al salto a 48 selecciones participantes y a la expansión del torneo en 16 ciudades sede. Cada sobre incluye siete estampas.

En cuanto a los precios, el álbum cuesta $15.000, mientras que cada paquete de figuritas se vende a $2.000 en kioscos. Con estos valores, completar la colección promete ser una misión bastante más exigente para el bolsillo que en ediciones anteriores.

La portada está dedicada a Canadá y Estados Unidos, con el trofeo y el emblema oficial del torneo como protagonistas. La presentación se realizó en la región de Nueva York/Nueva Jersey, donde también se jugará la final.

Desde la organización destacaron el peso cultural del producto. Romy Gai, director comercial de la FIFA, remarcó que el álbum mantiene su lugar como una tradición que atraviesa generaciones y conecta a fanáticos de todo el mundo.

Versión digital: figuritas gratis y límites diarios

En paralelo al formato físico, también se habilitó la versión virtual del álbum, que se puede usar desde la app FIFA Panini Collection , disponible para iOS y Android.

El sistema incluye dos sobres gratuitos por día, cada uno con cinco figuritas. Además, se pueden sumar extras a través de promociones y códigos especiales, como los que se obtienen en la web de Coca-Cola.

También circulan códigos promocionales que permiten sumar sobres adicionales, aunque con uso limitado por cuenta. Aun así, la plataforma establece un tope: no se pueden abrir más de cuatro paquetes diarios, lo que obliga a avanzar de forma progresiva.