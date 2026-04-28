CAYÓ LA FALSA MÉDICA: INTENTABA OCULTARSE EN BUENOS AIRES

Enfrenta una causa por “supuesta usurpación de títulos y honores”.

…

Tras una intensa pesquisa llevada adelante por la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, fue detenida en la provincia de Buenos Aires una mujer de 43 años acusada de hacerse pasar por médica profesional, realizando indicaciones, derivaciones y hasta firmando certificados de defunción.

La causa se inició luego de una denuncia radicada en Machagai por presunta usurpación de título y honores. Días atrás, los investigadores allanaron su domicilio en el barrio San Cayetano de la ciudad de Sáenz Peña, donde secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

Sin embargo, la mujer no se encontraba en el lugar. Posteriormente se determinó que había viajado hacia la provincia de Buenos Aires.

Con intervención de la Fiscalía intervención Penal Nº 3 se activó una orden de captura nacional y se realizaron tareas de análisis telefónico y rastreo digital, lo que permitió establecer que estaba en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

A partir del trabajo coordinado con efectivos de la Policía Bonaerense, se montó un operativo de vigilancia que culminó este domingo con la aprehensión de la acusada en la vía pública.

La Fiscalía interviniente dispuso avanzar con los trámites correspondientes para su traslado a la provincia del Chaco, donde deberá prestar declaración en el marco de la causa.