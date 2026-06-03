Caso del pastor detenido: pedirán la prisión preventiva y la causa podría agravarse por abuso sexual

La causa que tiene como principal investigado a un pastor evangélico de Barranqueras podría dar un giro significativo en los próximos días. Según pudo saber, el próximo lunes la Justicia dictaría la prisión preventiva del acusado y, además, avanzaría con un cambio de carátula que agravaría su situación procesal.

Hasta el momento, la investigación se encontraba encuadrada bajo la figura de grooming, delito que castiga el contacto de adultos con menores de edad mediante medios digitales con fines sexuales. Sin embargo, nuevas declaraciones incorporadas al expediente habrían aportado elementos que exceden las comunicaciones virtuales.

De acuerdo con la información recabada, tres adolescentes de 14, 16 y 17 años brindaron testimonio ante la Justicia y sus relatos habrían sido determinantes para que la fiscalía evalúe una nueva imputación por abuso sexual simple.

La menor de 14 añosdeclaró mediante el sistema de Cámara Gesell, mecanismo especialmente diseñado para la toma de testimonios de niños, niñas y adolescentes en entornos protegidos. En tanto, las jóvenes de 16 y 17 años prestaron declaración acompañadas por una persona de confianza, en el marco de los protocolos vigentes para este tipo de casos.

Las fuentes consultadas indicaron que las pruebas reunidas permitirían sostener que no sólo existieron contactos digitales incompatibles con la edad de las víctimas, sino también situaciones que podrían encuadrarse como abuso sexual, motivo por el cual la fiscalía impulsaría el cambio de calificación legal.

Una investigación que comenzó por una denuncia de grooming

La causa se inició tras la denuncia realizada por una adolescente que se presentó junto a su madre ante las autoridades judiciales. Según consta en el expediente, la joven aseguró haber recibido mensajes de contenido sexual e insinuaciones impropias a través de WhatsApp.

A partir de esa presentación intervino la División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía del Chaco, que llevó adelante tareas de análisis digital, averiguaciones de campo y relevamientos técnicos para identificar al presunto responsable.

Con los elementos obtenidos durante la investigación preliminar, el fiscal Víctor Recio solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 4, a cargo del juez Juan Carlos Codina.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre Pasaje Farías al 1100, en Barranqueras, donde los efectivos secuestraron un teléfono celular, dos computadoras portátiles y un dispositivo de almacenamiento que permanecen bajo custodia y serán sometidos a pericias forenses.

Durante el operativo también fue detenido este pastor identificado con las iniciales H.E.M ., quien permanece alojado a disposición de la Justicia.

Ahora, con la incorporación de nuevos testimonios y la posibilidad de una recalificación de la causa, la situación judicial del acusado podría agravarse considerablemente. La resolución sobre la prisión preventiva y el eventual cambio de carátula se conocería durante la próxima semana.