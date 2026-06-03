Capturan a un joven que habría baleado a dos hermanos

Un adolescente de 17 años fue detenido este martes por la tarde, en el barrio San Antonio, acusado de haber herido con un arma de fuego a dos hermados, en un episodio sucedido el domingo pasado, en ese mismo barrio.

El procedimiento de detención estuvo a cargo de efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad, dependiente del Departamento Investigaciones Complejas.

El episodio investigado ocurrió el domingo último, cerca de las 14, en inmediaciones de calle Fortín Rivadavia al 3500, donde, tras una discusión con dos hermanos, el joven habría efectuado disparos con un arma de fuego, y provocado lesiones a ambos.

La Policía informó que uno de los damnificados sufrió una herida en el muslo derecho, mientras que el otro recibió un impacto en el hemitórax izquierdo, por lo que ambos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Perrando para recibir atención médica.

En el lugar del hecho, personal de la Comisaría Quinta Metropolitana realizó las primeras diligencias y secuestró vainas servidas y cartuchos calibre 22.

Asimismo, a partir de las tareas investigativas, los efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad desplegaron un operativo de vigilancia y rastrillaje en la zona. En ese contexto, este martes, a las 17.40, localizaron e interceptaron al sospechoso en la intersección de calle Fortín Rivadavia y calle 27.

El menor quedó quedó alojado en una dependencia policial, a disposición de la magistratura interviniente.