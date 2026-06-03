Confirman que Agostina murió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo

Se conocieron este lunes los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta en un descampado, en Córdoba, y se determinó que fue asesinada entre la noche del sábado 23 y la madrugada del domingo 24 de mayo.

El estudio forense detectó un daño muy importante en los órganos internos, compatible con un ataque de extrema violencia.

Además, según la información brindaba por Mediodía Noticias, se confirmó que el cuerpo tenía signos de desmembramiento, lo que complejiza el análisis forense.

Asimismo, los especialistas advirtieron que existe una gran dificultad para avanzar con la evaluación debido al estado de los restos, por lo que se solicitarán estudios complementarios para precisar las circunstancias del crimen.

En paralelo, las autoridades convocaron a la familia para informarle estos primeros resultados.

Por otra parte, el fiscal Raúl Garzón agravó la acusación contra el único detenido, Claudio Gabriel Barrelier, por el crimen de Agostina Vega y ahora lo investiga como femicidio.