Chaco, entre las provincias con más accidentes fatales del país: más de la mitad ocurren en ruta y de noche

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) difundió su informe anual correspondiente a 2025, que dejó una señal de alerta: durante el último año se registraron 3.255 siniestros fatales en todo el país y 4.060 personas perdieron la vida en el lugar del hecho.

La tasa de mortalidad alcanzó las 8,8 víctimas cada 100.000 habitantes, una cifra levemente superior a la registrada en 2024, cuando había sido de 8,7. Sin embargo, el dato continúa por debajo del pico histórico alcanzado en 2016, cuando se había ubicado en 12,8.

Entre las provincias con los peores indicadores aparece el Chaco, que con una tasa de 13,8 fallecidos cada 100.000 habitantes se posiciona en el tercer lugar a nivel nacional, solo por detrás de Santiago del Estero (16,1) y Catamarca (13,9).

Completan la lista Tucumán (13,3), La Pampa (13), Corrientes (12,9), La Rioja (12,4) y Jujuy (12,2). En el otro extremo se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la tasa más baja del país, de apenas 2,7.

Las rutas y la noche, escenarios de mayor riesgo

El estudio de la ANSV revela además que el 51% de los accidentes fatales ocurren en rutas, mientras que un 25% se producen en calles urbanas, un 17% en avenidas y apenas un 5% en autopistas.

Otro dato preocupante es que el 52% de las muertes se registran durante horarios nocturnos, cuando las condiciones de visibilidad disminuyen y los riesgos aumentan.

En cuanto a la modalidad de los siniestros, las colisiones representan el 57% de los casos, seguidas por los atropellos a peatones (13%) y los vuelcos o caídas de motociclistas (10%).

Los horarios más críticos se concentran los sábados entre las 6 y las 7 de la mañana y los miércoles entre las 20 y las 21, franjas en las que se registra el mayor porcentaje de accidentes diarios.

Los motociclistas, las principales víctimas

El perfil de las víctimas fatales se mantiene prácticamente inalterable en los últimos años. El 79% de las personas fallecidas fueron hombres y la mayoría tenía entre 15 y 34 años.

Los motociclistas continúan siendo el grupo más vulnerable, ya que el 46% de las víctimas se desplazaba en ese tipo de vehículo. En segundo lugar aparecen los ocupantes de automóviles (23%), seguidos por los peatones (14%), las camionetas (8%) y las bicicletas (5%).

A pesar de que estudios recientes muestran un alto uso del casco entre motociclistas, especialistas advierten sobre otras conductas de riesgo, como el uso del teléfono celular mientras se conduce.

Tres de los últimos accidentes fatales registrados en Chaco

Murió un conductor tras un choque e incendio sobre la Ruta 89 en Las Breñas

Un hombre perdió la vida el domingo 7 de junio por la mañana luego de protagonizar un violento siniestro vial en el kilómetro 220 de la Ruta Nacional 89, en jurisdicción de Las Breñas.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron un Ford Focus completamente incendiado sobre la banquina. Su conductor yacía a pocos metros del vehículo y ya no presentaba signos vitales. En el hecho también estuvo involucrado un camión Ford 1722 conducido por un hombre de 31 años, quien sufrió diversas lesiones y fue trasladado al hospital local.

Un ciclista murió tras ser embestido por una camioneta en Colonia Aborigen

El lunes primero de junio por la tarde, Gustavo Emilio Alegre, de 46 años, falleció luego de ser atropellado por una camioneta Toyota Hilux mientras circulaba en bicicleta por la Ruta Provincial Nº 4, a unos 20 kilómetros de la intersección con la Ruta Nacional 16.

El impacto le provocó heridas gravísimas y el personal sanitario confirmó su muerte en el lugar. El conductor del vehículo, un hombre de 48 años oriundo de Resistencia, quedó a disposición de la Justicia.

Otra víctima fatal en la Ruta 95: un choque entre un auto y un camión dejó dos heridos

En mayo, un nuevo siniestro vial se cobró una vida en el kilómetro 1123 de la Ruta Nacional 95.

Por causas que son materia de investigación, un Ford Fiesta conducido por Marcelo López colisionó con un camión Ford 1722 con acoplado. El automovilista falleció en el acto, mientras que las dos acompañantes que viajaban con él, Silvia Pared, de 46 años, y Abigail Moisés, de 19, ambas de Tres Isletas, sufrieron distintas lesiones y fueron trasladadas al hospital.

El camionero, identificado como Diego Lagraña, de 39 años y domiciliado en Sáenz Peña, resultó ileso.

Los datos nacionales y los recientes hechos ocurridos en el Chaco reflejan una problemática que continúa cobrándose vidas año tras año. Las estadísticas muestran que las rutas y los horarios nocturnos siguen siendo los escenarios más peligrosos, mientras que los jóvenes y los motociclistas integran el grupo de mayor vulnerabilidad en materia de seguridad vial.