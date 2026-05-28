Caso Agostina Vega: nuevos datos complican al único detenido y profundizan la investigación

La investigación por la desaparición de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente desde el sábado en Córdoba, sumó en las últimas horas nuevos elementos que comprometen al único detenido de la causa, Claudio Gabriel Barrelier.

La abogada del padre de la menor, Fernanda Alaníz, confirmó que los investigadores lograron establecer que la adolescente ingresó al domicilio del acusado la noche en que desapareció, alrededor de las 22.30. El dato surgió a partir del análisis de cámaras de seguridad y de testimonios recolectados entre vecinos de la zona.

«Esperamos que declare y diga dónde está Agostina, qué hizo con ella, porque claramente está vinculado», expresó la letrada al referirse al detenido, quien hasta el momento no prestó declaración ante la Justicia.

Durante la jornada del miércoles se realizaron allanamientos en distintos puntos vinculados al acusado. Según detalló Alaníz, uno de los procedimientos se extendió durante más de cuatro horas y contó con la intervención de Policía Científica y otras áreas especializadas de investigación.

Como resultado de esos operativos, cinco personas fueron retiradas del domicilio principal de Barrelier y quedaron a disposición de la fiscalía para declarar en calidad de testigos. Se trata de dos hombres y tres mujeres que convivían en la vivienda, entre ellas una menor de edad que sería hija del acusado.

Aunque por el momento no fueron imputados, desde la querella no descartan que la situación procesal de algunos de ellos pueda modificarse con el avance de la investigación. «Eso lo determinará la fiscalía», sostuvo Alaníz a TN.com.

Uno de los puntos que ahora cobra especial relevancia es la hipótesis planteada inicialmente por Barrelier sobre un supuesto auto rojo en el que Agostina habría subido tras encontrarse con él. La defensa de la familia asegura que esa versión fue desmentida por las pruebas incorporadas al expediente.

«Creemos que es algo que Barrelier inventó para desviar la investigación. Agostina no se subió a un auto rojo», afirmó la abogada.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la adolescente ingresó a la vivienda del detenido y no existen registros que indiquen que luego abandonó el lugar en un vehículo como sostuvo el acusado.

La causa continúa bajo estricta reserva mientras avanzan las pericias y la toma de declaraciones. En paralelo, familiares, amigos y vecinos mantienen la búsqueda de Agostina y reclaman respuestas urgentes sobre su paradero.

QUIÉN ES EL ÚNICO DETENIDO POR LA DESAPARICIÓN DE AGOSTINA

Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, es el único detenido en la causa por la desaparición de Agostina Madeleine Vega y fue señalado por los investigadores como la última persona que habría visto a la adolescente antes de que se perdiera todo rastro de ella. El hombre mantenía una relación cercana con la familia de la menor y, según relató la madre de Agostina, compartían reuniones sociales y actividades vinculadas a un club.

Con el avance de la investigación, comenzaron a surgir contradicciones en el relato del acusado, lo que despertó sospechas entre los investigadores y derivó en su detención tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en Córdoba. La Justicia lo imputó por privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad, aunque hasta el momento no prestó declaración ante el fiscal de la causa.

Además, la querella reveló que Barrelier posee antecedentes penales por robo, amenazas y un caso previo de privación ilegítima de la libertad contra una expareja. Mientras la búsqueda de Agostina continúa, familiares y allegados apuntan directamente contra él y sostienen que sabe qué ocurrió con la adolescente y dónde podría estar.