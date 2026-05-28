Anses paga el aguinaldo en junio

Con la llegada de junio cada vez más cerca, jubilados y pensionados de Anses comienzan a hacer cuentas para conocer cuánto cobrarán de aguinaldo durante el próximo mes. El Sueldo Anual Complementario (SAC) volverá a representar un ingreso clave para miles de adultos mayores en medio de una economía marcada por la inflación y el aumento constante del costo de vida.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el medio aguinaldo será abonado automáticamente junto con los haberes mensuales de junio de 2026, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El beneficio alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones previsionales incluidas en el sistema nacional.

Para muchos beneficiarios, el cobro extra se convierte en un alivio económico importante para afrontar gastos cotidianos como medicamentos, alimentos, servicios, alquileres o deudas acumuladas.

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del medio aguinaldo se realiza tomando el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre comprendido entre enero y junio de 2026. Esto significa que, si durante esos meses hubo aumentos previsionales o modificaciones en los haberes, se utilizará el monto más elevado como base para determinar el pago.

Por ejemplo, si el ingreso más alto del jubilado fue el correspondiente al mes de junio, el aguinaldo equivaldrá exactamente a la mitad de ese haber mensual.

Sin embargo, los bonos extraordinarios que eventualmente entrega el Gobierno no siempre son incluidos en el cálculo del SAC, ya que muchos de ellos tienen carácter no remunerativo.

El impacto de la inflación y la movilidad jubilatoria

El pago del aguinaldo llegará además en un contexto de actualizaciones previsionales vinculadas a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta jubilaciones y pensiones de acuerdo con la inflación informada por el INDEC.

Aunque los haberes registraron aumentos automáticos en los últimos meses, distintos sectores de jubilados sostienen que esos incrementos todavía no alcanzan para compensar la pérdida del poder adquisitivo frente al aumento de precios.

En paralelo, el Gobierno continúa otorgando bonos complementarios para quienes cobran jubilaciones mínimas, aunque esos refuerzos dependen de decretos específicos y suelen confirmarse poco antes de cada liquidación mensual.

Quiénes cobran el aguinaldo

El medio aguinaldo será percibido por:

Jubilados del SIPA.

Pensionados.

Beneficiarios de pensiones no contributivas.

Titulares de pensiones derivadas

En cambio, quienes cobran programas sociales como la AUH o la Tarjeta Alimentar no reciben aguinaldo, ya que esas prestaciones no contemplan el pago del Sueldo Anual Complementario.

Un ingreso esperado por miles de jubilados

Cada año, junio se convierte en uno de los meses más esperados para los adultos mayores debido al cobro del aguinaldo. En muchos casos, ese dinero adicional resulta fundamental para cubrir gastos médicos, compras postergadas o pagos atrasados.

Mientras la inflación continúa impactando en la economía cotidiana, el aguinaldo vuelve a posicionarse como una ayuda clave para aliviar, al menos parcialmente, la situación financiera de miles de jubilados y pensionados en todo el país.