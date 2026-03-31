Basail: demoran a un hombre por caza ilegal y secuestraron un yacaré

Un operativo de prevención realizado en una zona rural de Basail terminó con la demora de un hombre de 38 años y el secuestro de un ejemplar de yacaré overo, además de un arma de fuego y diversos elementos vinculados a la caza ilegal.

El procedimiento lo llevaron adelante por efectivos de la División Rural el lunes por la noche, alrededor de las 23.15, en inmediaciones del paraje La Aurora. Allí, los agentes interceptaron una camioneta conducida por un hombre domiciliado en la zona, a quien decidieron identificar en el marco de los controles habituales.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados detectaron que en la caja se transportaba un yacaré sin vida. En tanto, dentro del habitáculo hallaron una escopeta calibre 16, cartuchos, cuchillos, un machete, linternas y otros elementos que serían utilizados para la actividad de caza.

Al ser consultado, el conductor reconoció no contar con la habilitación ni los permisos correspondientes, por lo que se procedió al decomiso del animal y al secuestro del arma, las municiones y las herramientas encontradas.

La causa fue caratulada como «Supuesta Infracción a la Ley de Caza N° 1429-R», con intervención de la Dirección de Fauna de la provincia, que continuará con las actuaciones correspondientes.