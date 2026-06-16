Uncaus participó del XI Congreso Nacional de Extensión Universitaria de la Red de Ingeniería de Sistemas de Acofi

La Universidad Nacional del Chaco Austral, representada por el secretario de Cooperación y Servicios Públicos, Néstor Dudik, acompañado por docentes de la institución, participaron del «XI Congreso Nacional de Extensión Universitaria: universidad y territorios, diálogos para la transformación social», que se desarrolló del 10 al 12 de junio, en Rosario.

Además, la directora de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Uncaus, Patricia Zachman, en representación de Red de Ingeniería en Informática e Ingeniería en Sistemas de Información del CONFEDI (RIISIC CONFEDI) expuso en Colombia, en la reunión de la Red de Ingeniería de Sistemas de Acofi (REDIS), invitada por Acofi.

XI CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Fue organizado por la Universidad Nacional de Rosario junto a la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI).

El encuentro se realizó los días 10, 11 y 12 de junio de 2026 en la ciudad de Rosario, con un programa que incluyó conferencias, paneles, presentación de ponencias y posters, talleres metodológicos, mesas redondas y reuniones de redes, diseñados para propiciar el intercambio de saberes, fortalecer la extensión universitaria y reafirmar el compromiso de la universidad pública con los territorios, la democracia y la transformación social.

Patricia Zachman.

REUNIÓN DE LA RED DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE ACOFI (REDIS)

En el marco del trabajo colaborativo entre la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) y el Consejo Federal de Decanas y Decanos de Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI), y durante la reunión anual de la Red de Directores de Ingeniería de Sistemas y profesiones afines de Colombia (REDIS), que se realizó en Chinácota (Norte de Santander), la ingeniera Patricia Zachman, de la Universidad Nacional del Chaco Austral y miembro de la Red de Ingeniería Informática e Ingeniería en Sistemas de Información de CONFEDI, compartió la visión de Argentina sobre los retos que plantean la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes para la Ingeniería de Sistemas.

Ese espacio fortalece el intercambio de experiencias y la cooperación académica regional para impulsar la transformación de la formación en ingeniería frente a los desafíos del entorno digital.