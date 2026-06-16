Muerte de Gaspi: por qué la repatriación del cuerpo podría demorar hasta diez días

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como Gaspi, generó una profunda conmoción entre sus seguidores y el mundo del entretenimiento digital. Sin embargo, además del dolor por la pérdida, su familia enfrenta ahora un difícil proceso para lograr la repatriación del cuerpo desde Brasil hacia Argentina.

Según trascendió, el traslado de los restos no podrá concretarse de manera inmediata debido a una serie de requisitos legales, sanitarios y administrativos que deben cumplirse antes de autorizar la salida del cuerpo del país vecino. Los procedimientos incluyen la intervención de autoridades judiciales y forenses brasileñas, que deben completar distintas pericias vinculadas con la investigación del accidente.

De acuerdo con especialistas consultados sobre este tipo de trámites, el proceso podría extenderse entre una semana y diez días, dependiendo de los tiempos de la causa y de la emisión de la documentación necesaria.

A esto se suma el costo económico de la repatriación. El traslado deberá realizarse mediante servicios privados y no contará con financiamiento estatal. En ese marco, estiman que los gastos podrían oscilar entre los 5.000 y los 10.000 dólares, una cifra que incluye gestiones funerarias, certificaciones y logística internacional.

Desde el entorno familiar explicaron que también se requieren diversos certificados para autorizar el traslado internacional, entre ellos documentación vinculada al fallecimiento, habilitaciones sanitarias y permisos consulares.

Una investigación que suma nuevas hipótesis

Mientras se desarrollan los trámites para la repatriación, las autoridades brasileñas avanzan con la investigación del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro.

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) abrió una línea de análisis destinada a determinar si alguna de las aeronaves involucradas realizaba transporte irregular de pasajeros. La hipótesis surgió a partir de denuncias previas sobre la existencia de vuelos turísticos ofrecidos fuera de los canales habilitados.

Aunque las primeras verificaciones confirmaron que los helicópteros contaban con la documentación correspondiente y que los pilotos estaban autorizados para volar, los investigadores buscan establecer bajo qué modalidad fueron contratados los servicios y si existió algún tipo de actividad comercial no declarada.

La pesquisa apunta especialmente a reconstruir quién organizó los vuelos, quiénes abonaron el servicio y si se respetaron las normativas vigentes para el transporte aéreo de pasajeros.

Cómo ocurrió la tragedia

El accidente se produjo a las 8:59 de la mañana en el barrio carioca de Recreio dos Bandeirantes. Por causas que aún se investigan, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y se precipitaron sobre una zona urbana.

Uno de los aparatos cayó sobre el estacionamiento de un complejo comercial, donde provocó un incendio de gran magnitud que alcanzó una estación de carga y generó varias explosiones. El segundo helicóptero impactó a unos cien metros del primer punto de caída.

Los equipos de emergencia encontraron seis víctimas fatales. Cinco cuerpos fueron hallados en una de las aeronaves y una sexta víctima fue localizada en el otro helicóptero.

El operativo obligó a interrumpir parcialmente la circulación sobre la Avenida das Américas, una de las principales arterias de la zona, mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas y asegurar el área.

Quién era Gaspi

Gaspar Prim Díaz tenía 23 años y era una de las figuras más reconocidas de la nueva generación de creadores de contenido argentinos. Había construido una comunidad de más de 2,8 millones de seguidores en Instagram gracias a sus videos de humor, intervenciones callejeras y contenidos virales.

Su popularidad creció de manera sostenida durante los últimos años, lo que le permitió participar en eventos de alcance internacional como «La Velada del Año», organizada por el streamer español Ibai Llanos.

También recibió el premio a «Youtuber del Año» en los Coscu Army Awards, uno de los reconocimientos más importantes de la industria del streaming y la creación de contenido en Latinoamérica.

A lo largo de su carrera habló públicamente sobre las dificultades que enfrentó por la exposición mediática y la presión asociada a la fama, una etapa que lo llevó a tomar distancia temporal de las redes sociales antes de retomar su actividad.