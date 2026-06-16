Messi llegará a los 200 partidos con la Selección Argentina en pleno Mundial

En el debut mundialista ante Argelia, y comenzando de manera oficial su sexto Mundial, Lionel Andrés Messi llegará a su partido 200 con la camiseta de la Selección Argentina.

Lo verdaderamente agigantado de esta marca es el contexto, ya que Leo será el primer jugador en la historia de los mundiales en llegar a 200 encuentros internacionales con su selección durante un partido de Copa del Mundo.

Muchos futbolistas lograron registrar marcas centenarias en el marco de la máxima cita; sin ir más lejos, Edson Álvarez alcanzó los 100 partidos en el debut de México ante Sudáfrica en este 2026, y el antecedente más fresco fue el de Nicolás Otamendi, quien llegó a los 100 partidos con Argentina nada menos que en la final ante Francia en Qatar 2022. Sin embargo, la barrera de los 200 es un terreno inexplorado para cualquiera, y el astro rosarino la inaugurará vestido de celeste y blanco.

Ya con el título del mundo logrado en tierras qataríes, el emblemático número 10 ahora irá por el gran intento de conservar el cetro por cuatro años más. Los libros de estadísticas ya se rinden a sus pies de forma unánime: es el que más partidos jugó (199), el máximo goleador y asistente de la historia de la Selección, y uno de los dos futbolistas que más títulos ganó junto a Ángel Di María con 6 vueltas olímpicas cada uno.

En el desglose de este camino de leyenda que hoy toca las dos centenas, Lio convirtió su primer gol en mundiales allá por Alemania 2006, en su primer partido en la competencia, cuando aportó para el 6-0 con el que Argentina aplastó a Serbia y Montenegro. Increíblemente no pudo convertir en Sudáfrica 2010 pese a tener un buen Mundial, y recién volvió a decir presente en las redes en Brasil 2014 anotándole a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria para esa Selección que llegaría a la final ante Alemania.

Luego, también anotaría ante Nigeria en Rusia 2018 y desplegaría su obra maestra en Qatar 2022 marcando ante Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y por duplicado en la final con Francia para coronarse.

Desde su estreno absoluto hasta la víspera de este nuevo estreno, la hoja de ruta de Messi registra 199 partidos, 117 goles, 61 asistencias, 16.375 minutos de juego y cuatro títulos mayores con la selección absoluta: el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalíssima de 2022.