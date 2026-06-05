Uncaus : Curso de coaching Empresarial

Desde Incubadora UNCAus estamos lanzando varias propuestas de cursos de capacitación destinados a profesionales, emprendedores, empresarios, alumnos y público en general interesado.

En esta oportunidad te presentamos la propuesta de ✨ COACHING EMPRESARIAL ✨

🚀 Potenciá tu liderazgo, transformá tu manera de comunicarte y llevá tu organización al siguiente nivel.

🎯 Un curso pensado para emprendedores, profesionales, líderes de equipos y personas que buscan desarrollar habilidades de coaching, liderazgo y planificación estratégica para generar cambios reales en su entorno laboral y personal.

📚 ¿Qué vas a aprender?

🧠 Coaching Empresarial: El cambio comienza en vos

✅ Conocé los principios fundamentales del coaching.

✅ Comprendé el rol del coach y del coachee.

✅ Desarrollá una mirada estratégica para transformar la manera en que te comunicás y actuás.

✅ Aprendé sobre observación, lenguaje, afirmaciones y declaraciones para mejorar tus vínculos y resultados.

📈 Planificación Estratégica: De la visión a la acción

✅ Descubrí cómo definir misión, visión y valores organizacionales.

✅ Incorporá herramientas como FODA, análisis de escenarios y creatividad aplicada.

✅ Construí estrategias sólidas e innovadoras que impulsen el crecimiento de tu organización.

👥 Capital Humano: Equipos más fuertes y motivados

✅ Potenciá las capacidades humanas dentro de las organizaciones.

✅ Fortalecé el trabajo en equipo.

✅ Mejorá la comunicación interpersonal.

✅ Generá relaciones laborales más efectivas y productivas.

🌟 Coaching y Liderazgo: Liderar con impacto

✅ Explorá distintos estilos de liderazgo.

✅ Desarrollá habilidades para conducir equipos desde la escucha y la comunicación efectiva.

✅ Incorporá herramientas de inteligencia emocional.

✅ Convertite en un líder capaz de inspirar, motivar y generar resultados.

📌 Información Clave

📅 Inicio: 17 de junio de 2026 – 19:00 hs.

💻 Modalidad: 100% Virtual

🎥 Todas las clases quedan grabadas.

⏳ Duración: 1 mes

🗓️ Clases los días miércoles de 19:00 a 21:00 hs.

💰 Arancel: $15.000

🎓 Beneficio para personas vinculadas a UNCAUS

Si sos docente, no docente, alumno o egresado de UNCAUS, obtenés un 20% de descuento ➡️ abonás solo $12.000.

🏆 Certificación

📜 Entrega de certificados.

📑 Resolución 128/2026 C.S.

👨‍🏫 Profesor Dictante: Mgter. Luis Alberto Ynfante

🌎 Consultor, investigador y capacitador a nivel nacional e internacional.

🏢 Especialista en asesoramiento de empresas.

Inscribite acá: https://docs.google.com/forms/d/1TrWoDgQeeq_-jPlUBkObQfex96gQhxAHsd9gvudwaso/edit

📩 Consultas e Inscripción

✉️ incubadora@uncaus.edu.ar

📱 3644-587400

🚀 Desarrollá habilidades clave para liderar, comunicar y planificar estratégicamente en un mundo cada vez más competitivo.

💡 Transforma ideas en acciones y acciones en resultados.