Uncaus : Curso de coaching Empresarial

En esta oportunidad te presentamos la propuesta de ✨ COACHING EMPRESARIAL ✨
🚀 Potenciá tu liderazgo, transformá tu manera de comunicarte y llevá tu organización al siguiente nivel.
🎯 Un curso pensado para emprendedores, profesionales, líderes de equipos y personas que buscan desarrollar habilidades de coaching, liderazgo y planificación estratégica para generar cambios reales en su entorno laboral y personal.
📚 ¿Qué vas a aprender?
🧠 Coaching Empresarial: El cambio comienza en vos
✅ Conocé los principios fundamentales del coaching.
✅ Comprendé el rol del coach y del coachee.
✅ Desarrollá una mirada estratégica para transformar la manera en que te comunicás y actuás.
✅ Aprendé sobre observación, lenguaje, afirmaciones y declaraciones para mejorar tus vínculos y resultados.
📈 Planificación Estratégica: De la visión a la acción
✅ Descubrí cómo definir misión, visión y valores organizacionales.
✅ Incorporá herramientas como FODA, análisis de escenarios y creatividad aplicada.
✅ Construí estrategias sólidas e innovadoras que impulsen el crecimiento de tu organización.
👥 Capital Humano: Equipos más fuertes y motivados
✅ Potenciá las capacidades humanas dentro de las organizaciones.
✅ Fortalecé el trabajo en equipo.
✅ Mejorá la comunicación interpersonal.
✅ Generá relaciones laborales más efectivas y productivas.
🌟 Coaching y Liderazgo: Liderar con impacto
✅ Explorá distintos estilos de liderazgo.
✅ Desarrollá habilidades para conducir equipos desde la escucha y la comunicación efectiva.
✅ Incorporá herramientas de inteligencia emocional.
✅ Convertite en un líder capaz de inspirar, motivar y generar resultados.
📌 Información Clave
📅 Inicio: 17 de junio de 2026 – 19:00 hs.
💻 Modalidad: 100% Virtual
🎥 Todas las clases quedan grabadas.
⏳ Duración: 1 mes
🗓️ Clases los días miércoles de 19:00 a 21:00 hs.
💰 Arancel: $15.000
🎓 Beneficio para personas vinculadas a UNCAUS
Si sos docente, no docente, alumno o egresado de UNCAUS, obtenés un 20% de descuento ➡️ abonás solo $12.000.
🏆 Certificación
📜 Entrega de certificados.
📑 Resolución 128/2026 C.S.
👨🏫 Profesor Dictante: Mgter. Luis Alberto Ynfante
🌎 Consultor, investigador y capacitador a nivel nacional e internacional.
🏢 Especialista en asesoramiento de empresas.
Inscribite acá: https://docs.google.com/forms/d/1TrWoDgQeeq_-jPlUBkObQfex96gQhxAHsd9gvudwaso/edit
📩 Consultas e Inscripción
✉️ incubadora@uncaus.edu.ar
📱 3644-587400
🚀 Desarrollá habilidades clave para liderar, comunicar y planificar estratégicamente en un mundo cada vez más competitivo.
💡 Transforma ideas en acciones y acciones en resultados.