Con importante convocatoria, comenzó el IX Congreso de Historia del Chaco y sus Pueblos

En la mañana del jueves quedó formalmente inaugurado el IX Congreso sobre Historia del Chaco y sus Pueblos, un espacio de encuentro, reflexión e intercambio destinado a investigadores, docentes, estudiantes y público en general, interesado en la historia regional.

La apertura tuvo lugar en el Centro Cultural Club Social de Presidencia Roque Sáenz Peña y contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones académicas y culturales, además de una importante concurrencia de asistentes.

Durante el acto inaugural hicieron uso de la palabra la subsecretaria Silvia Macías; la doctora María Laura Salinas en representación de la Junta de Estudios Históricos del Chaco y el intendente Bruno Cipolini, quienes destacaron la importancia de generar espacios que promuevan el conocimiento, la investigación y la preservación de la memoria colectiva.

Posteriormente, se desarrolló el panel inaugural denominado «150 años de la recuperación de la Isla del Cerrito», una exposición que permitió revivir uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia chaqueña.

La disertación abordó el valor estratégico que tuvo la Isla del Cerrito durante el siglo XIX, su papel durante la Guerra de la Triple Alianza y las disputas territoriales que marcaron la región. También se repasaron los hechos que culminaron con la recuperación definitiva del territorio por parte de la República Argentina mediante el Tratado de Límites de 1876.

Uno de los momentos más destacados de la exposición fue el relato de la ceremonia realizada el 8 de septiembre de 1876, cuando el gobernador del Chaco, teniente coronel Napoleón Uriburu, junto a Luis Jorge Fontana, encabezó el acto de toma de posesión e izamiento de la bandera argentina en la isla, consolidando la soberanía nacional sobre el territorio.

Asimismo, se recordó que la Isla del Cerrito fue la primera capital de la Gobernación del Chaco, función que desempeñó durante los primeros meses de organización institucional del territorio.

El Congreso continuará con una amplia agenda de conferencias, paneles y presentaciones que permitirán seguir profundizando en distintos aspectos de la historia del Chaco y de los pueblos que formaron parte de su construcción.

Desde la organización destacaron la gran participación del público durante la jornada inaugural y remarcaron la importancia de estos espacios para fortalecer la identidad regional y promover el conocimiento histórico entre las nuevas generaciones.