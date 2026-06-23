Tras varios días de internación, Jorge Messi fue dado de alta

Después de una semana marcada por la incertidumbre y la preocupación, llegó una noticia que llenó de alivio a la familia de Lionel Messi. Jorge, padre y representante del capitán de la Selección argentina, recibió el alta médica luego de permanecer internado durante varios días por un delicado cuadro de salud.
La información fue revelada por el periodista Ángel de Brito al inicio de su programa LAM (América TV), donde destacó que la evolución favorable de Jorge Messi permitirá que continúe con su recuperación fuera del centro de salud y abre la posibilidad de que pueda reencontrarse con su hijo para acompañarlo en la recta final del Mundial.
La situación había generado gran preocupación en los últimos días. Tras el debut de Argentina ante Argelia, en el que Messi anotó tres goles, el rosarino se mostró emocionado y reconoció que estaba atravesando momentos difíciles por cuestiones personales. Poco después trascendió que el motivo de su angustia era el estado de salud de su padre, quien permanecía bajo tratamiento y acompañado permanentemente por su esposa, Celia Messi.
En medio de ese contexto, el pasado 18 de junio las redes sociales se vieron sacudidas por una falsa versión que aseguraba el fallecimiento de Jorge Messi. La información errónea, que fue mencionada por Florencia Peña durante una transmisión de Luzu TV, generó una fuerte reacción y obligó al entorno del futbolista a desmentir la noticia y pedir respeto ante la delicada situación familiar.
Con la evolución favorable y el alta médica ya confirmada, la familia Messi deja atrás días de angustia y vuelve a enfocarse en el presente deportivo de Lionel, que continúa haciendo historia con la camiseta argentina y consolidándose como el máximo goleador de todos los tiempos.