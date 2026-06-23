Tras varios días de internación, Jorge Messi fue dado de alta

Después de una semana marcada por la incertidumbre y la preocupación, llegó una noticia que llenó de alivio a la familia de Lionel Messi. Jorge, padre y representante del capitán de la Selección argentina, recibió el alta médica luego de permanecer internado durante varios días por un delicado cuadro de salud.

La información fue revelada por el periodista Ángel de Brito al inicio de su programa LAM (América TV), donde destacó que la evolución favorable de Jorge Messi permitirá que continúe con su recuperación fuera del centro de salud y abre la posibilidad de que pueda reencontrarse con su hijo para acompañarlo en la recta final del Mundial.