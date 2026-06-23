Detuvieron a dos sospechosos por el homicidio del hombre apuñalado en avenida Gaboto

Barranqueras : Los procedimientos fueron realizados por la División Delitos Contra las Personas. Además, secuestraron una motocicleta que habría sido utilizada durante el hecho.

La investigación por el homicidio de un hombre de 35 años hallado sin vida con heridas de arma blanca en Barranqueras sumó este lunes dos detenciones (25 y 38 años) y el secuestro de una motocicleta presuntamente utilizada por los autores.

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 17, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre la presencia de una persona gravemente herida en una vivienda ubicada sobre avenida Gaboto al 1400. Al llegar al lugar, personal de una ambulancia constató que la víctima ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre habría ingresado al inmueble mientras era perseguido por varios sujetos. A partir de ese momento, la División Delitos Contra las Personas inició una serie de tareas investigativas que incluyeron declaraciones testimoniales, relevamiento de cámaras de seguridad y análisis de secuencias fílmicas.

Como resultado de esas diligencias, inicialmente fueron aprehendidas tres personas vinculadas a la causa por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 6.

La investigación continuó con nuevas entrevistas a vecinos y familiares de los involucrados, permitiendo identificar a otros dos hombres como presuntos partícipes del homicidio. En consecuencia, los agentes realizaron allanamientos y procedimientos en la zona de avenida Gaboto al 1500, donde concretaron sus detenciones.

Durante el operativo también secuestraron una motocicleta Zanella ZB azul y negra, que habría sido utilizada como medio de movilidad durante el ataque.

Por disposición de la magistratura interviniente, ambos sospechosos fueron notificados de su aprehensión y quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.