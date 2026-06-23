De la mano de Messi, la Selección argentina venció a Austria y avanzó a la segunda fase del Mundial 2026

La Selección argentina derrotó 2-0 a Austria en el Dallas Stadium, consiguió su segunda victoria consecutiva y logró de manera anticipada la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

Una vez más, Lionel Messi fue la gran figura de la Albiceleste. El capitán marcó los dos goles del encuentro: abrió el marcador a los 38 minutos del primer tiempo y sentenció el resultado en tiempo agregado del complemento.

El rosarino tuvo una tarde particular, ya que falló un penal en el inicio del partido, pero logró recuperarse para convertirse nuevamente en el hombre decisivo del equipo de Lionel Saloni. Además, alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Austria presentó una dura oposición durante gran parte del encuentro. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick logró disputar la posesión de la pelota y generó situaciones de peligro que obligaron a intervenir a Emiliano Martínez, quien volvió a responder con seguridad y fue clave con una gran atajada en el segundo tiempo.

Argentina sufrió por momentos la presión del seleccionado europeo, pero mantuvo el orden defensivo y encontró espacios para lastimar en ataque. Ya en los minutos finales, aprovechó una contra para liquidar el partido y asegurar una victoria que le permite avanzar de ronda con una fecha de anticipación.