Tras una investigación chaqueña, hallaron tanques con 1100 litros de éxtasis

Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «San Francisco», llevaron a cabo un procedimiento contra el narcotráfico en la provincia de Córdoba.

A raíz de información aportada por la Unidad de Inteligencia Criminal «Chaco», relativa a un posible tráfico internacional de estupefacientes, mediante la utilización de un transporte de carga proveniente de Paraguay, con itinerario de ingreso por el Paso Internacional San Ignacio de Loyola (Formosa) y egreso por el Paso Internacional Cristo Redentor (Mendoza), se implementaron las medidas.

Con intervención de la Fiscalía Federal y Juzgado Federal de Villa María, se dispuso un operativo a los fines de localizar un camión, el cual se encontraba abandonado en una estación de servicio de la ciudad de Villa Nueva (Córdoba).

Con el apoyo del personal del Escuadrón de Seguridad Vial «Villa María» y «Santa Catalina», una vez asegurada la zona, el magistrado interviniente libró una orden de requisa.

Durante el control, los gendarmes detectaron que uno de los tanques de combustible no se encontraba conectado al circuito de alimentación del motor, observando en su interior una sustancia líquida que, al ser sometida a las pruebas orientativas de campo, arrojó resultado positivo para MDMA (éxtasis).

Posteriormente, se constató que el camión poseía un segundo tanque de combustible que contenía la misma sustancia, confirmándose la utilización de ambos compartimientos para el ocultamiento y traslado.

Se contó con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, delegación Villa María, quienes realizaron las pruebas «test multipropósito» a la sustancia hallada, lo cual arrojó resultado positivo para MDMA (éxtasis), con una cantidad estimada en 1.100 litros.

Por disposición judicial, el rodado quedó secuestrado, así como también la sustancia hallada, la carga de 27.990 kilogramos de harina de girasol y documentación de interés a la causa.

Este accionar también contó con la participación de integrantes de la División Análisis y Requerimientos Judiciales de la Dirección Antidrogas de Gendarmería Nacional Argentina, quienes obtuvieron información complementaria mediante mecanismos de cooperación internacional con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de la República del Paraguay.