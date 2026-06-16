Sin confirmación, el once de Scaloni que se perfila para el debut de la Selección Argentina

La Selección Argentina ya tiene la mira puesta en su estreno en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará este martes a Argelia, desde las 22, en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del Grupo J, en el inicio del camino para defender la corona conseguida en Qatar 2022.

Con Lionel Messi como principal figura, el cuerpo técnico ultima detalles para definir la formación inicial , aunque todavía mantiene algunas incógnitas, especialmente en la última línea.

Una de las principales novedades es la recuperación de Emiliano «Dibu» Martínez. El arquero campeón del mundo había llegado a Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha, una lesión que le impidió participar de los amistosos preparatorios y entrenarse con normalidad durante gran parte de la puesta a punto. Sin embargo, su evolución fue favorable y será titular en el debut.