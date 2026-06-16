Sin confirmación, el once de Scaloni que se perfila para el debut de la Selección Argentina

La Selección Argentina ya tiene la mira puesta en su estreno en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará este martes a Argelia, desde las 22, en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del Grupo J, en el inicio del camino para defender la corona conseguida en Qatar 2022.
Con Lionel Messi como principal figura, el cuerpo técnico ultima detalles para definir la formación inicial , aunque todavía mantiene algunas incógnitas, especialmente en la última línea.
Una de las principales novedades es la recuperación de Emiliano «Dibu» Martínez. El arquero campeón del mundo había llegado a Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha, una lesión que le impidió participar de los amistosos preparatorios y entrenarse con normalidad durante gran parte de la puesta a punto. Sin embargo, su evolución fue favorable y será titular en el debut.
En defensa, una de las dudas pasa por el lateral derecho. Gonzalo Montiel aparece con ventaja sobre Nahuel Molina, luego de que ambos arrastraran molestias musculares durante las últimas semanas. No obstante, el entrenador evalúa que ambos puedan tener participación durante el encuentro.
La zaga central también presenta interrogantes. Cristian Romero volverá a la titularidad tras superar la lesión ligamentaria sufrida en Tottenham y tendría como compañero a Lisandro Martínez, quien se recuperó de una dolencia que lo marginó durante buena parte de 2025. En caso de que el defensor del Manchester United sea utilizado como lateral izquierdo, el experimentado Nicolás Otamendi ocuparía un lugar en la dupla central.
Precisamente, el sector izquierdo de la defensa sufrió una baja importante. Nicolás Tagliafico quedó descartado para el debut tras sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda durante el amistoso ante Honduras. El jugador del Olympique de Lyon intentará recuperarse para el segundo compromiso frente a Austria. Su reemplazante natural sería Facundo Medina, aunque Scaloni también analiza otras variantes.
En el mediocampo no habría sorpresas. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister conformarán el eje del equipo, acompañados por Thiago Almada, quien ocupará el espacio que dejó vacante Ángel Di María tras su salida de la Selección.
En ataque, Messi liderará una dupla ofensiva junto a Lautaro Martínez. El delantero del Inter llega en un gran momento tras conquistar la Serie A, mientras que Julián Álvarez, recuperado de una molestia en uno de sus tobillos, aguardará su oportunidad en el banco de suplentes y podría sumar minutos durante el encuentro.
De esta manera, la probable formación de Argentina para enfrentar a Argelia sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Con la ilusión renovada y la base del plantel campeón del mundo, la Selección Argentina buscará comenzar con el pie derecho una nueva Copa del Mundo y dar el primer paso hacia el sueño del bicampeonato.